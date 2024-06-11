キャロウェイ　ローグST MAX D ドライバー　10.5 rogue

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商品詳細
キャロウェイ ローグSTMAXD10.5°ドライバーシャフトTENSEI55forcallawaySRフレックスグリップ ゴルフプライド しっかり溝ありますヘッドカバーありレンチ（他メーカー互換性あるものなら対応可）中古ショップで手に入れましたが、大きな傷や汚れもなく、美品だと思いますとはいえ中古のためご理解のある方のみご検討ください種類···ドライバー利き手···右対象···メンズ
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