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キャロウェイ　ローグST MAX D ドライバー　10.5 rogue
商品番号 D25942497016
商品名

キャロウェイ　ローグST MAX D ドライバー　10.5 rogue
ブランド名 キャロウェイ
特別価格 税込 12,899 円
在庫状況 あり

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商品詳細

キャロウェイ　ローグSTMAXD10.5°ドライバーシャフトTENSEI55forcallawaySRフレックスグリップ　ゴルフプライド　しっかり溝ありますヘッドカバーありレンチ（他メーカー互換性あるものなら対応可）中古ショップで手に入れましたが、大きな傷や汚れもなく、美品だと思いますとはいえ中古のためご理解のある方のみご検討ください種類···ドライバー利き手···右対象···メンズ
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