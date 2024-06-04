ドルトムント L ウォームアップジャケット プーマ ピステ ヤッケ ジャージ

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商品詳細
◇ドイツボルシア・ドルトムントのウォームアップジャケット◇ブンデスリーガでも熱狂的サポーターを持つボルシア・ドルトムント(BVB)のANTHEMアイテム。パフォーマンスを考えたカッティング仕様。切替に置いたチーム名のAOPが特徴的ブラック(02:プーマブラック/サイバーイエロー)■素材:タフタ:ポリエステル100%■生産国:ベトナム■2021年モデルLメンズ:肩幅/-身幅/60.5cm着丈/77cm裄丈/95.1cm
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