名古屋グランパス　サイン入り　ユニフォーム　140

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商品詳細
こちらは名古屋グランパスのサイン入りユニフォームになります。サイズは140です。何年の物かは忘れてしまいましたが息子が大切にしていて数回しか着用していませんので美品です。
http://narcologia.ru/goods/Sydney891449.html
http://narcologia.ru/goods/septet938419.html
http://narcologia.ru/goods/choice976885.html
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