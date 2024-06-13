真作】大徳寺/松長剛山/一行書/松下汲清泉/禅語/掛軸/名家伝来/Z-976 ...



大徳寺 松長剛山 一行書 松下汲清泉 禅語 掛軸 名家伝来 Z-976



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【真作】【参考】大徳寺/紫野剛山/松長剛山 号 宗忠。昭和１８年 大阪府能勢町生。昭和２５年大阪府長杉寺 松長元祥に就いて得度。後 京都建仁寺僧堂で、竹田益州に参禅。昭和４６年 大徳寺塔頭高桐院住職。三重県上野市龍王寺住職を兼務。大徳寺禅語録集成編纂委員。久田流有栖川系茶道１３代家元。細川三斉流茶道顧問【作品状態】本紙は紙本肉筆です。本紙、表装共に概ね良好です。 桐合せ箱付 軸丈 縦 182cm× 幅 38cm写真で状態をご判断の上、宜しくお願い致します。*質問等ございましたらお気軽にコメントくださいませ。*送料は無料でお届けいたします。*他にも色々出品しております「名家伝来」と検索してみて下さい。宜しくお願いいたします。