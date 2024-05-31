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バボラ 硬式テニスストリング RPM ブラスト 12M SPIN CONTROL
商品番号 I92388552721
商品名

バボラ 硬式テニスストリング RPM ブラスト 12M SPIN CONTROL
ブランド名 バボラ
特別価格 税込 3,178 円
在庫状況 あり

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商品詳細

種類···ガットバボラ硬式テニスストリングRPMブラスト12MSPINCONTROL用途···硬式種類···テニスガットブラストバボラRPMブラスト125ガット×6セットになります！125/17知り合いの方から頂いた物なので専門的な質問にはお答えできない場合が御座います。値引き交渉はお断りしています宜しくお願い致します。#ブラスト
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