バボラ 硬式テニスストリング RPM ブラスト 12M SPIN CONTROL

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商品詳細
種類···ガットバボラ硬式テニスストリングRPMブラスト12MSPINCONTROL用途···硬式種類···テニスガットブラストバボラRPMブラスト125ガット×6セットになります！125/17知り合いの方から頂いた物なので専門的な質問にはお答えできない場合が御座います。値引き交渉はお断りしています宜しくお願い致します。#ブラスト
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