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【新品】adidas サッカー 日本代表 ユニフォーム アウェイ 半袖 O
商品番号 X79593486422
商品名

【新品】adidas サッカー 日本代表 ユニフォーム アウェイ 半袖 O
ブランド名 アディダス
特別価格 税込 1,517 円
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商品詳細

お値下げしました！アディダス（adidas）日本代表2018ユニフォームアウェイ半袖オーセンティックBR3608　DTQ58　※通常価格15,400円（税込）◆サイズ:O・身長177-183㎝・胸囲97-103㎝新品未使用タグ付きですが、お腹付近に薄く擦れ汚れ2点あり。画像にてご確認いただきご納得される方のみご購入をお願いします（※その分お安めの値段設定とさせていただいています）
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