ポケモンカード ラティオス プロモ

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商品詳細
ラティオスのプロモです。学園祭写真で状態確認お願いいたします。ご理解ある方のみご購入ください。個人保管です。あくまでプレイ用としてお願いいたします。質問や写真の追加などありましたら、コメント欄から受け付けております。#Jのポケカ
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