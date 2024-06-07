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甲斐野投手　ユニフォーム
商品番号 M48039355505
商品名

甲斐野投手　ユニフォーム
ブランド名 マジェスティック
特別価格 税込 1,872 円
在庫状況 あり

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商品詳細

甲斐野くんのユニフォームです。サイズアウトのため出品致します。2.3回程度着用しました。みたところ汚れはありません。野球チーム···福岡ソフトバンクホークス種類···ユニフォーム
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