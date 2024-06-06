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ルースイソンブラ上下　160
商品番号 B48878736365
商品名

ルースイソンブラ上下　160
ブランド名 ルースイソンブラ
特別価格 税込 1,560 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ルースイソンブラ上下　サイズ…160（小さめ）カラー…カーキ※パンツに引っ掻き傷有り（画像2）ウエストの紐は抜いてしまい、ありません。その他に特記すべき傷・汚れ・色褪せ等は見当たりませんが、頻繁に着用していましたので使用感が有ります。中古にご理解頂いた上でご購入お願い致します。
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