ルースイソンブラ上下　160

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ルースイソンブラ上下 サイズ…160（小さめ）カラー…カーキ※パンツに引っ掻き傷有り（画像2）ウエストの紐は抜いてしまい、ありません。その他に特記すべき傷・汚れ・色褪せ等は見当たりませんが、頻繁に着用していましたので使用感が有ります。中古にご理解頂いた上でご購入お願い致します。