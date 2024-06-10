オリックスバファローズ　レプリカユニフォームＬ

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オリックスが近鉄と合併した当初のビジターユニフォームです。左の袖には〝近鉄〟のワッペンが貼られており、今では入手困難な商品です。また無地のユニフォームですので自由にカスタマイズすることができます。●サイズ：タグ表記Ｌ肩幅約42cm身幅約53cm着丈約72cm素人の採寸ですので若干の誤差はご了承下さい。●状態：特に目立った傷みや汚れはなく、比較的状態は良好か（あくまで主観です。）と思いますが、長期間自宅で保管していたものになりますのであくまで上記の経緯をご理解いただいた上でのご購入をお願いします。●その他、注意事項：細かいデザイン、状態などは写真にてご確認下さい。#オリックスバファローズ#オリックスバファローズユニフォーム#オリックスバファローズユニホーム#オリックスバファローズグッズ#近鉄バファローズ#近鉄バッファローズ