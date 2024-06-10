【最終お値下げ】阪神タイガース #2 北條史也選手 レプリカユニフォーム

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商品詳細
阪神タイガース#2北条史也選手のレプリカユニフォームです。(旧デザイン、背番号2時代)サイズはMです！！男性のＭサイズぐらいなので女性はゆったりめに着れると思います！！元々入っていた袋からは出して保存していたのですが、着用はしていない新品未使用です！袋なしで発送です。ワッペンもしっかり着いていて破損なども見受けられません。少しのシワなど気になる方のご購入はご遠慮くださいm(__)m観戦や観賞用にいかがでしょか(*^^*)阪神タイガースセ・リーグトラコtoracoタイガース女子プロ野球セリーグパリーグTigers#2北條史也じょーくんレプリカユニフォームユニフォーム応援グッズお値引不可即購入大歓迎即購入OK送料無料
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