☆アレ記念☆ 金本知憲 2005年優勝年着用 バッティンググローブ サイン色紙

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こちらは友人を介してご本人から頂いたものです。2005年の優勝年に着用していたバッティンググローブ、サインどちらも同年に頂きました。頂いてすぐに個人で購入した額縁に入れ保管しておりましたが、引越しのため出品いたします。大切にしていただける方にお譲りしたいと考えております。金本知憲サイン阪神タイガースアレ記念野球チーム···阪神タイガース