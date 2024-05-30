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☆アレ記念☆ 金本知憲 2005年優勝年着用 バッティンググローブ サイン色紙
商品番号 E37899260084
商品名

☆アレ記念☆ 金本知憲 2005年優勝年着用 バッティンググローブ サイン色紙
ブランド名 Espare
特別価格 税込 13,720 円
在庫状況 あり

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商品詳細

こちらは友人を介してご本人から頂いたものです。2005年の優勝年に着用していたバッティンググローブ、サインどちらも同年に頂きました。頂いてすぐに個人で購入した額縁に入れ保管しておりましたが、引越しのため出品いたします。大切にしていただける方にお譲りしたいと考えております。金本知憲サイン阪神タイガースアレ記念野球チーム···阪神タイガース
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