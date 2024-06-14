テニス　ラケット　3本セット！

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商品詳細
軟式テニスラケット3本セットNEWROCKYTR-3000PROKENNEXPowerDominatorPROKENNEXPowerDominator上記の3本です。かなり昔のものですが状態良くまだ使えそうですので使って頂ける方お願い致します。
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