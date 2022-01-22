ヨネックスソフトテニスラケットエフレーザー5S

フェイス面積：90inch全長：700mm(10mmLONG)YONEXヨネックスソフトテニスラケットF-LASER5Sエフレーザー子供が使用しなくなったので出品します。使用期間は短く多少のキズはありますが大きなダメージはありません。小さなキズは画像確認お願いします。あくまで中古品ですので気になられる方のご購入はお控え下さい。※ラケットケースは画像⑨をおつけします。画像①〜④の敷いてあるケースはつきません。



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