JORDAN PSG ジョーダン パリサンジェルマン バックパック

PSGJORDANBACKPACKパリサンジェルマンジョーダンコラボバックパックリュックブラックポリエステル(幅)約28.0cm(高さ)約55.0cm(マチ)約13.0cm容量：20L※多少の誤差はご了承ください。【外側】外側シューズ用ポケット(底部)×1背面ファスナーポケット×1上部ファスナーポケット×1サイドオープンポケット×2【内側】オープンノートPCポケット×1メッシュオープンポケット×2オープンポケット×3使用回数は少ないため全体的に綺麗です。美品だと思いますが個人差あるので神経質な方はご遠慮下さい。※発送は折りたたんで発送いたします



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