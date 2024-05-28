ナイキ　ズームヴェイパー9.5ツアー　フェデラー

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商品詳細
対応コート···オールラウンドサイズ···28cm(US10)性別···メンズ色 ホワイト2016年ウィンブルドンでフェデラーが着用していたモデルになります。白いシューズのためフレーム部分が変色しております。プレーには支障はございません。ご了承ください。
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