ナイキ　ズームヴェイパー9.5ツアー　フェデラー

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対応コート···オールラウンドサイズ···28cm(US10)性別···メンズ色 ホワイト2016年ウィンブルドンでフェデラーが着用していたモデルになります。白いシューズのためフレーム部分が変色しております。プレーには支障はございません。ご了承ください。