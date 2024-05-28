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【新品・未使用】カープ　Carp Tシャツ　非売品　グッズ　Mサイズ
商品番号 W32696189213
商品名

【新品・未使用】カープ　Carp Tシャツ　非売品　グッズ　Mサイズ
ブランド名 Wsmall
特別価格 税込 1,440 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ご覧頂きありがとうございます！カープのTシャツ非売品みたいです。未使用ですが、自宅保管でしたのでご理解頂ける方のご購入をお願い致します。写真５枚目、うすーくシミになっているような箇所がございます。ご確認下さい。野球チーム...広島東洋カープカープファンの方いかがでしょうか(^-^)可愛いデザインです♡
http://narcologia.ru/goods/mythic473535.html
http://narcologia.ru/goods/flight500528.html
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