【新品・未使用】カープ　Carp Tシャツ　非売品　グッズ　Mサイズ

ご覧頂きありがとうございます！カープのTシャツ非売品みたいです。未使用ですが、自宅保管でしたのでご理解頂ける方のご購入をお願い致します。写真５枚目、うすーくシミになっているような箇所がございます。ご確認下さい。野球チーム...広島東洋カープカープファンの方いかがでしょうか(^-^)可愛いデザインです♡



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