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Rawlings 2wayトレーニングバット
商品番号 K32060269660
商品名

Rawlings 2wayトレーニングバット
ブランド名 ローリングス
特別価格 税込 2,800 円
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商品詳細

使用に伴うキズや汚れはありますが問題なく使用できますスペック等の詳細はECサイトをご確認ください↓https://www.baseman.co.jp/item/07_05_BHW0FTB2W.html#Rawlings#ローリングス#バット#トレーニングバット#野球#草野球
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