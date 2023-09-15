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【新品未開封】阪神タイガース優勝記念　パインアレ　2個セット
商品番号 T16450223009
商品名

【新品未開封】阪神タイガース優勝記念　パインアレ　2個セット
ブランド名 Tankle
特別価格 税込 1,560 円
在庫状況 あり

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商品詳細

【新品未開封】阪神タイガース優勝記念　パインアレ　2個セット10/11公式ショップにて購入ショップ袋2枚おつけいたします阪神タイガースとパイン株式会社のパインアメがコラボレーションした新商品『阪神タイガースパインアレ』限定コラボデザインのパインアレ巾着の中にいったパイン飴になります。■商品概要商品名：阪神タイガースパインアレ内容量：パインアメ24粒入（巾着サイズ：約200×200mm）野球チーム···阪神タイガース※配送について発送による飴のカケや割れ、高温による飴の溶けはご容赦ください。ご理解頂ける方のみご購入お願いいたします簡易包装にてご対応させていただきます郵送時の破損のほか万が一の不着含め各種郵送事故類は保証致しかねますのでご了承願います重梱包ご希望の方やご指定の配送方法がございましたら事前にお申し付けくだされば追加送料分別途お支払いにて対応いたしますので、コメントお待ちしています
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