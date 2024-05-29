K.KコンビPL学園　有終の美　優勝記念ボール

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PL学園高校K.Kコンビ有終の美を飾った優勝記念ボールになります。第67回大会1985年夏の甲子園大会３年生最後の甲子園大会で有終の美を見事に飾りました。当時は優勝ボールがまだ販売されておりませんでしたので、出場記念ボールが優勝記念ボールになります。袋が汚れていたので袋から出しての撮影になります。撮影後は、プチプチ袋に入れての保管です。同大会甲子園準優勝伝統校の宇部商（山口）の記念ボールもお付け致します。#熱闘夏物語 ←甲子園実使用ユニフォーム出品中です。高校野球甲子園全国制覇PL学園K.Kコンビ高知伊野商取手二中京広島商松山商小倉銚子商習志野作新学院三池工横浜横浜商明徳義塾崇徳大阪桐蔭智辯学園智辯和歌山平安記念品記念ボール優勝ボール