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広島東洋カープサインボール2個セット
商品番号 N52595011614
商品名

広島東洋カープサインボール2個セット
ブランド名 Nankle
特別価格 税込 1,480 円
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商品詳細

広島カープのプリントサインボール3枚目の写真にあるように金本選手のサインににじみとキズがあります。箱も汚れがあります。野球チーム···広島東洋カープ
http://narcologia.ru/goods/evaporation349824.html
http://narcologia.ru/goods/stage29697.html
http://narcologia.ru/goods/procurement49833.html
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