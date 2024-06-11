広島東洋カープサインボール2個セット

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商品詳細
広島カープのプリントサインボール3枚目の写真にあるように金本選手のサインににじみとキズがあります。箱も汚れがあります。野球チーム···広島東洋カープ
http://narcologia.ru/goods/evaporation349824.html
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