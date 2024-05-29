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コトブキヤ ARTFX ファイナルファンタジー　 フィギュア ティーダ
商品番号 V11019282379
商品名

コトブキヤ ARTFX ファイナルファンタジー　 フィギュア ティーダ
ブランド名 Vspare
特別価格 税込 2,090 円
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商品詳細

開封済みですが、中身は目立ったダメージ等無いと思われます。
http://narcologia.ru/goods/perforce987665.html
http://narcologia.ru/goods/unusable560074.html
http://narcologia.ru/goods/choice224585.html
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