コトブキヤ ARTFX ファイナルファンタジー　 フィギュア ティーダ

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商品詳細
開封済みですが、中身は目立ったダメージ等無いと思われます。
http://narcologia.ru/goods/perforce987665.html
http://narcologia.ru/goods/unusable560074.html
http://narcologia.ru/goods/choice224585.html
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