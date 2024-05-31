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【豪華】ゴルフ クラブ セット テーラメイド・キャロウェイ メンズ
商品番号 D26244757422
商品名

【豪華】ゴルフ クラブ セット テーラメイド・キャロウェイ メンズ
ブランド名 Dankle
特別価格 税込 18,360 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ご覧いただきありがとうございます！プロフィールをご覧いただければありがたいです。。。◉即購入OKです！　◉価格交渉含めコメントがある方は、　お気軽に入れてくださいませ。　できる限りのご相談に応じます。メンズゴルフクラブセット（右利き用）☆豪華33万円相当　※パターTaylorMade（画像9・10）は　　おまけです。以前から使い込んでいた　　ので表面はそれなりの傷があります。　　フェース面は支障ありませんが、必要　　ない場合はコメントお願い致します。◉扱いやすい飛ばせるセットクラブです。　初級者から中級者の方にお勧めです。◉セット内容～クラブ14本（パター含む）　＋キャディバッグ＋ヘッドカバー◉DR／TaylorMadeSLDR460　　　テーラーメイドドライバーロフト角9.5°カーボンシャフト硬さS　※ロフト調整機能　※スライド式ウェート調整（レンチ付き）【発売価格】65,000（税別）☆根強い人気の名器ドライバー、一撃必殺　の飛距離は健在◉FW／CallawayキャロウェイX2HOT　３番ロフト角15°カーボンシャフト硬さS　４番ロフト角17°カーボンシャフト硬さS【発売価格】33,000（税別）／１本☆反発性能向上、やさしく飛ばす◉Ut３番／HONMAホンマTW-U　ロフト角21カーボンシャフト硬さS【発売価格】28,000円（税別）◉アイアン／CallawayX2HOT　5～9番Pw・Aw・Sw（８本）　カーボンシャフト硬さS【発売価格】17,000円（税別）／１本☆高弾道、ボールの捉まり向上◉ウェッジ／Kascoキャスコ　ドルフィンウェッジ　ロフト角58°　スチールシャフト硬さS【発売価格】19,440円（税込）◉キャディバッグ／TaylorMade◉１シーズン6～8回程度の使用で３シーズン　ほど使いました。その後は自宅で保管して　いました。◉各クラブの状態は多少の小傷はありますが　比較的良品と思います。それぞれのクラブ　性能も十分に楽しめ、まだまだお使いいた　だけます。◉自宅保管品（USED品）として、ご理解を　いただける方にご検討をお願い致します。
http://narcologia.ru/goods/freshman297956.html
http://narcologia.ru/goods/recommended781090.html
http://narcologia.ru/goods/forthcoming110292.html
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