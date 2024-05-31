【豪華】ゴルフ クラブ セット テーラメイド・キャロウェイ メンズ

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ご覧いただきありがとうございます！プロフィールをご覧いただければありがたいです。。。◉即購入OKです！ ◉価格交渉含めコメントがある方は、 お気軽に入れてくださいませ。 できる限りのご相談に応じます。メンズゴルフクラブセット（右利き用）☆豪華33万円相当 ※パターTaylorMade（画像9・10）は おまけです。以前から使い込んでいた ので表面はそれなりの傷があります。 フェース面は支障ありませんが、必要 ない場合はコメントお願い致します。◉扱いやすい飛ばせるセットクラブです。 初級者から中級者の方にお勧めです。◉セット内容～クラブ14本（パター含む） ＋キャディバッグ＋ヘッドカバー◉DR／TaylorMadeSLDR460 テーラーメイドドライバーロフト角9.5°カーボンシャフト硬さS ※ロフト調整機能 ※スライド式ウェート調整（レンチ付き）【発売価格】65,000（税別）☆根強い人気の名器ドライバー、一撃必殺 の飛距離は健在◉FW／CallawayキャロウェイX2HOT ３番ロフト角15°カーボンシャフト硬さS ４番ロフト角17°カーボンシャフト硬さS【発売価格】33,000（税別）／１本☆反発性能向上、やさしく飛ばす◉Ut３番／HONMAホンマTW-U ロフト角21カーボンシャフト硬さS【発売価格】28,000円（税別）◉アイアン／CallawayX2HOT 5～9番Pw・Aw・Sw（８本） カーボンシャフト硬さS【発売価格】17,000円（税別）／１本☆高弾道、ボールの捉まり向上◉ウェッジ／Kascoキャスコ ドルフィンウェッジ ロフト角58° スチールシャフト硬さS【発売価格】19,440円（税込）◉キャディバッグ／TaylorMade◉１シーズン6～8回程度の使用で３シーズン ほど使いました。その後は自宅で保管して いました。◉各クラブの状態は多少の小傷はありますが 比較的良品と思います。それぞれのクラブ 性能も十分に楽しめ、まだまだお使いいた だけます。◉自宅保管品（USED品）として、ご理解を いただける方にご検討をお願い致します。