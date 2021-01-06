オーダー　ハンドメイド　ミナペルホネン　path グレー　コンビトートミニサイズ

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《オーダー受付ページ》ハンドメイドでミナペルホネンのpathのgrayでコンビトートバック小サイズより横幅が約5cmほど小さいサイズ、高さも約5cmプラスのバックをお作りいたしますこの大きさは1点限り(価格)17,850円○表地にミナペルホネンのpathのgrayを両面使って、お作り致します。(この度発売の物ではありません)グレーと言ってもぱっと見た印象は茎部分のブルーのような印象です。刺繍はオレンジ、イエロー、ブルーに見えます。公式サイトでもお色が載っていませんでした。リネン100%で柔らかい中地の生地です。お花が可愛らしく実際手に取っていただくと総刺繍の美しさにうっとりします(*´-`)《注意点》ミナペルホネンのファブリックはネップが入っていたり、刺繍の最後の糸が出ていたりすることがあります。天然素材の風合いをお楽しみ下さい○共布、裏布後程ご相談させて頂きます○Dカン付きなので、お手持ちのショルダーベルトを付けていただければ、肩からかけられます(ショルダーベルトは付きません)○上部にマグネットボタン付き、大きく開きます○内側ポケット1つ(購入方法)コメント入れて下さい完成後のご購入となります。即購入は禁止です。■来年10月中頃以降のオーダー受付中です。ゆっくりお待ちいただけるようでしたら、ご連絡お待ちしております■作業の進み具合によってもう少しお待ちいただくことがございます。ご了承下さいませ。ゆっくりお待ち下さいませm(__)m「素人で趣味でバックを作成しております。丁寧にお作りしておりますが○縫い目等お気になさる方や完璧な物をお求めの方は購入をお控えください。ハンドメイドをご理解いただきますようお願いいたします」⭐minaperhonen正規品・コラボ品ではございません○使用型紙RickRackのコンビトートを少しアレンジしています横 約30cm(下約17cm)高さ 約26cm(持ち手を入れて約32cm)まち 約13,5cm(底13,5×16,5cm)持ち手 高さ約6cm使い勝手がよく、たっぷり入ります折り畳んでの発送になります他のサイトにも掲載中。早くご依頼をいただいた順ですので、売り切れの場合はごめんなさい。素材...リネン形...トートバッグカラー...グレー