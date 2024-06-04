ハンドメイド　レッスンバッグ　上履き入れ　体操服袋　給食袋　ソフトブルー　花柄



ハンドメイド レッスンバッグ 上履き入れ 体操服袋 給食袋 ソフト ...



ハンドメイド レッスンバッグ 上履き入れ 体操服袋 給食袋 ソフト ...



ハンドメイド レッスンバッグ 上履き入れ 体操服袋 給食袋 ソフト ...



3点セット【大きめレッスンバッグ ・上履き入れ・巾着袋】 入園グッズ 入学 幼稚園 保育園 女の子 リバティ風 小花 ブルー



ハンドメイド レッスンバッグ 上履き入れ 体操服袋 給食袋 ソフト ...



ハンドメイド レッスンバッグ 上履き入れ 体操服袋 給食袋 ソフト ...



3点セット【大きめレッスンバッグ ・上履き入れ・巾着袋】 入園グッズ 入学 幼稚園 保育園 女の子 リバティ風 小花 ブルー



ハンドメイド レッスンバッグ 上履き入れ 体操服袋 給食袋 ソフト ...



ハンドメイド レッスンバッグ 上履き入れ 体操服袋 給食袋 ソフト ...



ハンドメイド レッスンバッグ 上履き入れ 体操服袋 給食袋 ソフト ...



Amazon.co.jp: [HOPPE] 持ち手付き巾着 くるくるフラワーグリーン 通園 ...



受注制作【送料無料】入学３点セット＊レッスンバック・体操服袋（お ...



ラスト1点 入園 入学 4点セット 【お魚柄】 ブルー色 （通園バック 上履き入れ お弁当袋 体操着袋 オーダー可）



3点セット 【フリル レース ブルー】レッスンバッグ 上履き入れ 体操着 巾着袋 入園入学グッズ 女の子



名入れ♪巾着(絵) 上靴入れ 体操着入れ お着換えバッグ コップ袋 ...

ご覧頂きありがとうございます(´◡`)♡こちらのコメント欄からオーダー受付いたします★☆オーダーの流れ☆ご相談→専用ページ作成→製作→完成品確認→お支払い→発送全て裏地ありお色はお任せ頂きたいです。（表生地と同系色のものでお作りします）フリルor白レース（片面）を含んだお値段です♡（ランチマット除く）レースの種類はお任せ頂きたいです。送料の都合上、梱包を２つに分けさせて頂く場合が御座います。ご理解の程宜しくお願いしますm(__)m◯レッスンバッグ◯縦約30㎝×横約40㎝ マチなし《裏地 普通生地》 1800円《裏地 キルティング》 2300円マチ約4㎝《裏地 普通生地》 2100円《裏地 キルティング》 2700円机フック ＋150円内側ポケット ＋100円持ち手部分生地縫い付け +100円◯上履き入れ◯Dカン付き、１つ持ち手タイプ縦約27㎝×横約22㎝×マチ約4㎝《裏地 普通生地》 1700円《裏地 キルティング》 2000円持ち手部分生地縫い付け +50円◯体操服袋◯両紐縦約35㎝×横約30㎝ 1800円持ち手 ＋150円ナップサック ＋500円（紐190㎝）持ち手部分生地縫い付け +100円◯お弁当袋◯両紐縦約21㎝×横約29㎝×マチ約10㎝ 1600円◯給食袋◯両紐（大）縦約25㎝×横約22㎝ 1200円（小）縦約20㎝×横約17㎝ 900円◯コップ袋◯片紐縦約19㎝×横約18㎝×マチ約6㎝ 1000円◯ランチマット◯フリル、レースなし（大）縦約30㎝×横約40㎝ 950円（小）縦約25㎝×横約35㎝ 850円その他の作品はこちらからご覧いただけます(^^)♡→#みいhandmade#保育園#幼稚園#小学校#通園バッグ#レッスンバッグ#絵本バッグ#手提げ#可愛い#花柄#女の子#キッズ#入園入学準備#上履き入れ#体操服袋#給食袋#コップ袋