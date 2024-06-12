八木勇征　アクスタ アクリルスタンド フォトプロップス　HSJ

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商品詳細
八木勇征アクリルスタンドとフォトプロップスのセットになります。全て新品未使用で購入後大切にしまっておりましたが素人保管のため神経質の方はご遠慮ください。一部の会場での手渡し⭕️何かありましたらお気軽にコメントお待ちしております。FANTASTICS八木勇征アクスタアクリルスタンドフォトプロップスFFSFFHFFJHSJ
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