再販ラスト/オルゴナイト【マイナスイオンパワー/潜在能力を発揮】じゃれ猫

1個￥830❤️ご覧頂きましてありがとうございます#マメOrgonit☆透明感のある美しいデザインを楽しんで頂けましたら幸いです《オルゴナイトとは》○ネガティブなエネルギーをポジティブに変換してくれる装置の事○日本で古くから伝わる「縁起物」や「お守り」と同じように気軽に身につけて下さい○身につける前に「願い事」や「目標」をオルゴナイトにプログラミングする事で最大限の力を発揮してくれるとも言われます《オルゴナイト封入物》・金属パーツ・ポイント水晶・銅線❤️艶々コーティング ♡パワーストーン♡●MIXカラートルマリン(10月の誕生石)・思いやりの心を育てる・エネルギーの変換機・心身や環境エネルギーの浄化と純化・心に活力と勇気を与える・エネルギーの活性化・環境的エネルギーや他人の感情に巻き込まれない「色別のエネルギー」ピンク：愛情・愛の表現力イエロー：情緒の豊かさ・希望ブルー：芸術性・自由さグリーン：疲労回復・癒しブラック：エネルギー活性化・ネガティブエネルギーの浄化★水晶(4月の誕生石)〈幸運、浄化、邪気祓い、健康維持、祈願成就〉○万能なパワーストーン○水晶自体の浄化能力が高い○他のパワーストーンのエネルギーを引き出す《サイズ》・全長 約8㎝・重さ 約11g✔️割引・おまとめ 2点目から－￥50✔️発送・普通郵便・合計￥3,000以上はメルカリ便⚠️効果の感じ方は人それぞれです。お守りとしてお持ち下さい⚠️レジンの中に気泡などが取りきれず残っている物もあります。また、コーティングのあまい所もございますそれらも個性としてハンドメイドをご理解下さい#オルゴナイト#キーホルダー#チャーム水晶Mixカラートルマリン#パワーストーン#猫



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