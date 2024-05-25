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商品詳細
JOURNALSTANDARDで購入した木と金属(高さを変えるネジ部分)の重厚なスツールです。座面がフラットなので、観葉植物置いたり、ソファーテーブルにしたり便利にしてました。直径35センチ、高さは変更(40-50センチ)できます。
http://narcologia.ru/goods/mobilehome272643.html
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