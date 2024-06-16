大きなリボンクッションとフリルが華やかなソファベッド[8302]

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※配送伝票用にお電話番号のご連絡をお願いいたします。※本商品は、北海道・沖縄・離島へ配送できません。大きなリボンクッションとフリルが華やかな、可愛い２WAYソファベッド組み立て不要の完成品です！サイズ(約)幅110×奥行70/200×高さ80(47)×座面高25/8cm素材フレーム:スチール張地:ポリエステル中材:ウレタンフォーム※本商品は、北海道・沖縄・離島へ配送できません。※商品画像に小物など商品以外のものが載っている場合あります。※通常2～3営業日での発送になります。（土日祝除く）