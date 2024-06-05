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本革×綿　1人掛けソファー
商品番号 S60540376452
商品名

本革×綿　1人掛けソファー
ブランド名 Svital
特別価格 税込 6,750 円
在庫状況 あり

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商品詳細

本革を使用した座面の広い1人掛けソファーです。15年ほど前にお友達に譲っていただきました。お友達も頂きものでどこで購入したかメーカーなどは不明です。大切に使っていましたが引っ越しのため出品致します。使用感はありますがまだまだ使っていただけると思います。家で犬を飼育しておりました。ご理解頂ける方よろしくお願い致します。本体奥行き　82㌢（背もたれゆるくカーブになってます。1番深い部分で計りました）幅　　　65㌢高さ　　62㌢背面クッション縦　40㌢横　58㌢マチ13㌢クッションはカバーを外して洗濯できます。中は羽毛クッションです。
http://narcologia.ru/goods/Fahrenheit660986.html
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http://narcologia.ru/goods/Addict213918.html
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