本革×綿　1人掛けソファー

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本革を使用した座面の広い1人掛けソファーです。15年ほど前にお友達に譲っていただきました。お友達も頂きものでどこで購入したかメーカーなどは不明です。大切に使っていましたが引っ越しのため出品致します。使用感はありますがまだまだ使っていただけると思います。家で犬を飼育しておりました。ご理解頂ける方よろしくお願い致します。本体奥行き 82㌢（背もたれゆるくカーブになってます。1番深い部分で計りました）幅 65㌢高さ 62㌢背面クッション縦 40㌢横 58㌢マチ13㌢クッションはカバーを外して洗濯できます。中は羽毛クッションです。