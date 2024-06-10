※韓国限定 スターバックス タンブラー　スタンレー　ピンク

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商品詳細
スターバックスSTANLEYコラボ韓国限定タンブラー◆お値下げ不可の商品となります◆★新品・未使用★送料無料★匿名配送★即日発送カラー：ピンク容量：591ml※ベンティサイズまで入ります再利用可能なピンクがかった透明プラスチックのストローも付きます！日本未入荷入手困難のレア商品になります海外製品のためキズなど敏感な方はご購入をご遠慮ください。箱に凹みがある場合があります。あらかじめご了承くださいませ！
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