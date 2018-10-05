宮崎椅子製作所 sansaスツール 小泉誠 廃盤 サンサスツール ウォルナット

宮崎椅子sansaスツールデザイナー小泉誠サイズW410mm×D415mm×H415mm他サイトでも出品しています。金額の違いは手数料の違いです。誰も座らずに家の隅に置いてありました。今は箱に入っています。あくまでも中古品です。「三本の脚が組合わさった単純なスツールに見えますが、図面にも書ききれない複雑なひねりを合わせ目に加え、座り心地の良い形が出来上がりました（小泉誠）」3樹種混合材(ブラックウォールナッツ、ブラックチェリー、メープル）はより早く廃盤です。今は箱に入っています。



【製造休止製品：7月中旬までの受注】sansaスツール 宮崎椅子製作所／小泉誠



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椅子紹介 sansaスツール : 丸徳家具店スタッフブログ



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