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宮崎椅子製作所 sansaスツール 小泉誠 廃盤 サンサスツール ウォルナット
商品番号 I83234880122
商品名

宮崎椅子製作所 sansaスツール 小泉誠 廃盤 サンサスツール ウォルナット
ブランド名 ミヤザキイスセイサクショ
特別価格 税込 17,387 円
在庫状況 あり

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商品詳細

宮崎椅子sansaスツールデザイナー小泉誠サイズW410mm×D415mm×H415mm他サイトでも出品しています。金額の違いは手数料の違いです。誰も座らずに家の隅に置いてありました。今は箱に入っています。あくまでも中古品です。「三本の脚が組合わさった単純なスツールに見えますが、図面にも書ききれない複雑なひねりを合わせ目に加え、座り心地の良い形が出来上がりました（小泉誠）」3樹種混合材(ブラックウォールナッツ、ブラックチェリー、メープル）はより早く廃盤です。今は箱に入っています。
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【製造休止製品：7月中旬までの受注】sansaスツール 宮崎椅子製作所／小泉誠

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