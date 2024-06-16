【極美品】ファイヤーキング キンバリー マグカップ 緑 黄緑 グリーンb994

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メルカリ便匿名配送、即買OK品名:ファイヤーキングキンバリーマグカップ緑黄緑グリーン■商品説明ファイヤーキングで大人気のキンバリーマグカップ。鮮やかな発色が美しいマグカップです。おそろいのシリアルボウルも出品中です。■コンディションおそらく未使用品と思います。艶やかで光沢があり使用感もありません。着色が写りましたが目立たない程度です。ややグラつきを感じます。■商品詳細サイズH9.2×Φ7.8刻印OVEN-PROOFアンカーマークMADAINUSA年代1970年代#リサリサのファイヤーキング一覧はこちら#リサリサのキンバリー一覧はこちら#リサリサのマグカップ一覧はこちら■FireKingは1940〜1980年代前半にかけて大量生産されたアメリカ製の食器です。一般家庭やレストラン、企業広告の食器として多くの人々に愛されました。現在アメリカでの生産は終了しております。■複数購入で送料分をお値引しますのでコメント欄からお問合せ下さい。（単品での価格交渉はご遠慮下さい）■温度・湿度・紫外線に配慮し、清潔な環境で保管しています。■清潔な梱包材を使用し段ボール箱で厳重梱包します。「ゆうゆうメルカリ便⇄らくらくメルカリ便」を状況に応じて使い分けています。■素人撮影につき、実物に対して色に若干違いを感じる場合がございます。ヴィンテージ品はスレや小傷など画像に写りきらない部分がある場合がございます。当時の製造過程で生じてしまうホワイトスポット、ヘアライン、ネリムラ、凹み線、気泡、着色はどのお品にも少なからずあるものとして見ていただけたらと思います。注意深く検品しておりますが万一見落としがございました場合はご容赦下さい。完璧なものをお求めの方、見落しを許せない方、細かいところが気になる方はご購入をお控え下さい。正直で丁寧なお取引を心がけますのでよろしくお願いします。管理No.b994-038#ファイヤーキング#マグカップ