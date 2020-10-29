美品　大塚家具 ソファー3人掛け ファブリック　ライトベージュ

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サイズ:幅/160×奥行/90×高さ/68座面高/38cm数年前に大塚家具で10万位で購入しました。シンプルでしっかりしていて高級感のあるソファーです。どんなお部屋にも合うデザインだと思います。数ヶ月だけ使用して全然使用していなかったので美品です。※中古品ではあるため、小さな傷や小さな汚れがある可能性はありますが綺麗なじょうたいです。気になる箇所がございましたら、コメントお待ちしております。※大きい家具、高価な価格の商品になるので、返品、返金などの対応は致しかねますので、ご理解のある方のみご購入をよろしくお願い致します。東京の大田区までお引取り可能な方ヘお譲りしたいです。日時時間帯は相談可能です。取りに来れない方はたのめる便で発送します。#ソファー#大塚家具#3人掛け#2人掛け#家具