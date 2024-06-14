販売停止中　モビリグランデ　1人がけソファ

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現在販売迷っているので停止中です。モビリグランデの1人がけソファです。色はベージュです。とてもかわいいのですが使用しないため出品します送料が高いので値下げ不可でお願いします取りに来れる方だと嬉しいですが発送も可能です汚れなどないと思いますが見落としなどある場合がございますので、神経質な方ご遠慮くださいモビリグランデアンティークソファフランス家具フレンチ家具