【美品】ファイヤーキング ロイヤルルビー カップ\u0026ソーサー 2客セット

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匿名配送、即買OK品名:ファイヤーキングロイヤルルビーカップ\u0026ソーサー2客昭和レトロアンカーホッキング■商品説明鮮やかなロイヤルルビーのカップ\u0026ソーサーです。宝石のルビーのような美しいカラーをお楽しみください。■コンディションカップ本体は艶やかで光沢があり使用感を感じずまるで未使用品のように綺麗です。ソーサーには傷や歪み（なめらかな凹み）が写りました。ご使用上影響するものではありません。詳細は画像でご確認いただけます。■商品詳細サイズカップW11.2×H6×φ9.3cmソーサー14.6cm刻印なし年代1940〜1970年代#リサリサのファイヤーキング一覧はこちら#リサリサのロイヤルルビー一覧はこちら#リサリサのカップソーサー一覧はこちら■FireKingは1940〜1980年代前半にかけて大量生産されたアメリカ製の食器です。一般家庭やレストラン、企業広告の食器として多くの人々に愛されました。現在アメリカでの生産は終了しております。■複数購入で送料分をお値引しますのでコメント欄からお問合せ下さい。（単品での価格交渉はご遠慮下さい）■素人撮影につき色に若干違いを感じる場合がございます。■ヴィンテージ品はスレや小傷など画像に写りきらない部分がある場合がございます。当時の製造過程で生じてしまうホワイトスポット、ヘアライン、ネリムラ、凹み線、気泡、着色はどのお品にも少なからずあるものとして見ていただけたらと思います。■温度・湿度・紫外線に配慮し、清潔な環境で保管しています。■清潔な梱包材を使用し段ボール箱で厳重梱包します。■注意深く検品しておりますが万一見落としがございました場合はご容赦下さい。完璧なものをお求めの方、見落しを許せない方、細かいところが気になる方はご購入をお控え下さい。正直で丁寧なお取り引きを心がけますのでよろしくお願いします。管理No.d462−422d463-423#アンティーク#ヴィンテージ#FireKing#ファイヤーキング