「バットマン　リターンズ 」バットマン１／６フィギュア（ツクダホビー）



Amazon.co.jp: DCポップアップストア限定モンドバットマンアニメ ... Amazon.co.jp: DCポップアップストア限定モンドバットマンアニメ ...



Amazon.co.jp: DCレトロ 6インチ・アクションフィギュア #16 キング ... Amazon.co.jp: DCレトロ 6インチ・アクションフィギュア #16 キング ...



Amazon.co.jp: アクションフィギュア子供の人形のおもちゃマーベル ... Amazon.co.jp: アクションフィギュア子供の人形のおもちゃマーベル ...



Amazon.co.jp: GREMBI バットマンアクションフィギュア、16 Cm / 6.3 ... Amazon.co.jp: GREMBI バットマンアクションフィギュア、16 Cm / 6.3 ...



Amazon.co.jp: フィギュア ホットトイズ バットマン 16 ムービー ... Amazon.co.jp: フィギュア ホットトイズ バットマン 16 ムービー ...



Amazon.co.jp: ホットトイズ ムービーマスターピース バットマン 1966 ... Amazon.co.jp: ホットトイズ ムービーマスターピース バットマン 1966 ...



Mafex 056 バットマン Dc ジャスティスリーグ関節可動フィギュアモデル ... Mafex 056 バットマン Dc ジャスティスリーグ関節可動フィギュアモデル ...



□アクトハセガワ 1/16スケール《バットマン フィギュア ... □アクトハセガワ 1/16スケール《バットマン フィギュア ...



Medicom アクション フィギュア ステルス ジャンパー バットマン Batman Hush Maf Ex 16 Cm フィギュア Medicom アクション フィギュア ステルス ジャンパー バットマン Batman Hush Maf Ex 16 Cm フィギュア



Amazon.co.jp: フィギュア ホットトイズ バットマン 16 ムービー ... Amazon.co.jp: フィギュア ホットトイズ バットマン 16 ムービー ...



マイケル・キートン版のバットマンがコトブキヤよりフィギュア化！劇中 ... マイケル・キートン版のバットマンがコトブキヤよりフィギュア化！劇中 ...



□アクトハセガワ 1/16スケール《バットマン フィギュア ... □アクトハセガワ 1/16スケール《バットマン フィギュア ...



Amazon.co.jp: ムービー・マスターピース ザ・フラッシュ バットマン 1 ... Amazon.co.jp: ムービー・マスターピース ザ・フラッシュ バットマン 1 ...



出動前のバットケイブでのひとコマを切り取ったフィギュア！「ARTFX ... 出動前のバットケイブでのひとコマを切り取ったフィギュア！「ARTFX ...



予約 ホットトイズ フラッシュポイント バットマン 1/6 フィギュア ... 予約 ホットトイズ フラッシュポイント バットマン 1/6 フィギュア ...

ツクダホビーの「『バットマン リターンズ』１／６スケール バットマン」です。未彩色キット「バットマン リターンズ 1:6SCALE P.V.CMODELKIT BATMAN」が発売された後に発売された彩色済み完成品です。経年劣化で若干ベタつきが発生しています。粗い造型ですが口元がマイケル・キートンによく似ています。きちんと立たなかったので足裏に練り消しを仕込んで撮影しています。飾り棚にディスプレイしていたもので、子供が遊んだりはしていません。ホコリをかぶっていましたのでスライムクリーナーで除去、エタノールで拭いてはいます。当方は非喫煙者ですので、煙草の類いのヨゴレや臭いはありません。パッケージがない中古品です。状態を写真にてご確認、ご理解の上でお願いします。神経質な方はご遠慮下さい。#skellington_vintage#バットマン#skellington_batman