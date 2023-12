リトグラフ「Architektur 1992 」エットーレ・ソットサス限定100

ドローイング絵画リトグラフArchitektur1992「展望台」100枚限定ソットサスサイン入り約142㎝×104㎝エディションナンバー:18/1001990年代後半、東京池袋にある西武百貨店にて開催された「エットーレ・ソットサス絵画展」にて購入。当時木枠額付で販売していたのですが、かなり高額だったので額なしで購入しました。額なしでも50万円以上したと記憶しております。1点のみの販売でしたので、国内で所有しているのは当方だけ?かと思います。安価なアルミ額に入れ自宅の壁に飾っておりましたが壊れてしまいましたので、絵画のみ丸めて箱に入れて発送させて頂きます。入手してから20年以上経過しております。経年による自然傷み等は御了承下さい。当方はプロでもショップでもありませんので完璧な状態を希望される方、状態に神経質な方はお控え下さい。発送後のクレーム等はお断りいたします。海外ギャラリーサイトで7000ユーロ以上の価格で販売されているのを見た事があります。ソットサスコレクター間では有名な限定100のリトグラフ。価値がわかるハイレベルな方の御購入をお待ちしております。※「クロネコヤマト便」または「ゆうパック」どちらかで発送予定です。



