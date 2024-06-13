切株くり抜き椅子・丸太サイドテーブル・ステイン塗装・オーガニック・ラージサイズ

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切株くり抜き椅子・丸太サイドテーブル・ステイン塗装・オーガニック・ラージサイズお部屋でアウトドア。恵那の山奥、厳しい気候変動に耐えてたくましく育った樹齢約90年の杉の切株を一定期間乾燥させて加工。伐採から仕上げまで全てハンドメイドです。【サイズ】縦40横32穴径縦19横18(cm約)【オマケ品】フローリング保護用フェルトパット【用途】スツールサイドテーブルローテーブル玄関椅子ディスプレイ台花台、台座インテリア薪割り台その他インテリア木と暮らすBCGEの#woodstoolシリーズ【木材の特徴】爽やかな杉の香りにはリラクゼーション、抗菌、癒し効果があります。設置したお部屋には爽やかな森の香りが広がります。【注意】※他サイトにて出品中のため、突然販売を停止する場合がございます。※自然木は香りや手触り経年変化等の風合いが魅力ですが、乾燥によるヒビが必ず発生します。木質が頑丈に成長している証でもありますので予めご了承下さい。※撮影時から時間の経過により色味質感に変化がある場合がございます。※表面に汚れやシミが着いてしまった場合は市販のサンドペーパーで磨く事で取り除く事ができ、木目も元の状態に戻すことが出来ます。※簡易包装にて発送となります。※値下げ不可となります。━━━━━━━━━━━━━━━natureinspiredmoderndesign━━━━━━━━━━━━━━━logstoolstumpstool丸太椅子丸太テーブル切株椅子切株テーブル天然丸太薪割り台サイドテーブルバトニング台ペットテーブル花瓶花台観葉植物キャンプアウトドアハンドメイド DIYリラックス森林浴インテリア飾り台切り株北欧風ビンテージアンティーク