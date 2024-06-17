一点物　無垢材　古木　ヴィンテージ　ウォールミラー　大型　古材　古道具　古家具

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出品にあたり、クリーニング、ナチュラルワックスにてフィニッシュ、メンテナンス済。そのままお使い頂ける状態です。◇◇一点物ヴィンテージ ウォールミラー無垢材 100年物 古木 古材 古道具 古家具 ◇◇ 古材の表情の異なる組み合わせが味を生む、100年物の古木を職人の手で組まれた、ウォールミラーとなります。元の廃材のシェープを残してアップサイクルされた、味わい深いインテリア家具となります。ヨーロピアン、アンティーク、ヴィンテージ、ファニチャーとの相性はもちろん、インダストリアル、ガレージやアウトドアと、ワイルドな雰囲気にも合わせやすいデザインです。重み、厚み、ヴィンテージの味わいと、申し分無い一品です。◇◇サイズ:幅910mmx450mm厚み50mm◇◇使用に問題のある、歪みや傷等ございません。状態は写真にてご確認下さい。古材特有の味わいをお楽しみ頂けるかと思います。文机 座卓 時代 時代物 古道具 古家具 飾り台 机 骨董品 古美術 絵画グランピング キャンプ ランクル ランドクルーザー ヨーロッパ軍 ジャズ レコード バー レトロ ウイスキー ジッポー お洒落ダイニングチェア ジャーナルスタンダードウニコクラッシュゲートフランスイギリスフランフラン ロンハーマン レア物 珍品 喫茶店チーク ローズウッド 椅子 カッシーナ フレックスフォルム デンマーク カイクリスチャンセン宮崎椅子 オリバー カンディハウス ハーマンミラー キツツキ カリモク ヤマギワ モダンアームチェアイス剣持勇柳宗 デザイナーズ#ランタン#オイルランタン#デイツ#ぺトロマックス#ランタン#フェアーハンドpetromax ヴェイパラックス コールマン プリムス ティリーランタン カンブリアンランタンオイルランプハリケーンランプ レトロ 北欧 家具 セレクトショップ イームズ カフェイギリスアメリカンビンテージシャビースツール 蔵コンランダルトン アイアンアルミガラスブリキブルータス店舗 古着雑貨スノーピーク テント 米軍 ミリタリー 寝袋 ナイフ 軍 ノースフェイス スタンレー チェアー テーブル ガーデン ドライフラワー フランス