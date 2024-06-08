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スヌーピー　食器セット　新品未使用
商品番号 H82332569350
商品名

スヌーピー　食器セット　新品未使用
ブランド名 Hspare
特別価格 税込 1,872 円
在庫状況 あり

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商品詳細

新品未使用スヌーピーのセットになります。マグカップ　2個　　高さ8.5cm直径8cm中皿　　　　3枚　　直径　16cmパスタ皿　　4枚　　直径　21cmセット価格になります！保管していたもので、使用はしてません。元々、水色のお花の絵柄等、色むらがあるところがありました。写真でご確認して下さい。素人検品、保管のため、細かい事が気になる方は、ご購入お控え下さい。
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