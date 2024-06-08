スヌーピー　食器セット　新品未使用

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新品未使用スヌーピーのセットになります。マグカップ 2個 高さ8.5cm直径8cm中皿 3枚 直径 16cmパスタ皿 4枚 直径 21cmセット価格になります！保管していたもので、使用はしてません。元々、水色のお花の絵柄等、色むらがあるところがありました。写真でご確認して下さい。素人検品、保管のため、細かい事が気になる方は、ご購入お控え下さい。