スヌーピー　食器セット　新品未使用

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商品詳細
新品未使用スヌーピーのセットになります。マグカップ 2個 高さ8.5cm直径8cm中皿 3枚 直径 16cmパスタ皿 4枚 直径 21cmセット価格になります！保管していたもので、使用はしてません。元々、水色のお花の絵柄等、色むらがあるところがありました。写真でご確認して下さい。素人検品、保管のため、細かい事が気になる方は、ご購入お控え下さい。
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