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- おまけ付✳BUMP OF CHICKEN✳2016Summer✳グッズセット
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商品詳細
BUMPOFCHICKENの2016Summer goodsのセットです。ビーチタオル、THE LIVING DEADTEE NAVY（Mサイズ）おまけでＢＦＬＹの缶バッジをお付けします。こちらセットでのお譲りです。新品未使用ですが、一度人の手に渡ったものであることを理解できる方のみお願いいたします。ミュージシャン種別···グループグッズ種類···Tシャツ
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