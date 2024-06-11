

北欧 ヴィンテージ クロス 布製品 テーブルマット Bodil BOWA 北欧 ヴィンテージ クロス 布製品 テーブルマット Bodil BOWA



北欧 ヴィンテージ クロス 布製品 テーブルマット Bodil BOWA 北欧 ヴィンテージ クロス 布製品 テーブルマット Bodil BOWA



北欧 ヴィンテージ クロス 布製品 テーブルマット Bodil BOWA 北欧 ヴィンテージ クロス 布製品 テーブルマット Bodil BOWA



北欧 ヴィンテージ クロス 布製品 テーブルマット Bodil BOWA 北欧 ヴィンテージ クロス 布製品 テーブルマット Bodil BOWA



北欧 ヴィンテージ クロス 布製品 テーブルマット Bodil BOWA 北欧 ヴィンテージ クロス 布製品 テーブルマット Bodil BOWA



北欧 ヴィンテージ クロス 布製品 テーブルマット Bodil BOWA 北欧 ヴィンテージ クロス 布製品 テーブルマット Bodil BOWA



北欧 ヴィンテージ クロス 布製品 テーブルマット Bodil BOWA 北欧 ヴィンテージ クロス 布製品 テーブルマット Bodil BOWA



北欧 ヴィンテージ クロス 布製品 テーブルマット Bodil BOWA 北欧 ヴィンテージ クロス 布製品 テーブルマット Bodil BOWA



北欧 ヴィンテージ クロス 布製品 テーブルマット Bodil BOWA 北欧 ヴィンテージ クロス 布製品 テーブルマット Bodil BOWA



北欧 ヴィンテージ クロス 布製品 テーブルマット Bodil BOWA 北欧 ヴィンテージ クロス 布製品 テーブルマット Bodil BOWA



北欧 ヴィンテージ クロス 布製品 テーブルマット Bodil BOWA 北欧 ヴィンテージ クロス 布製品 テーブルマット Bodil BOWA



北欧 ヴィンテージ クロス 布製品 テーブルマット Bodil BOWA 北欧 ヴィンテージ クロス 布製品 テーブルマット Bodil BOWA



北欧 ヴィンテージ クロス 布製品 テーブルマット Bodil BOWA 北欧 ヴィンテージ クロス 布製品 テーブルマット Bodil BOWA



北欧 ヴィンテージ クロス 布製品 テーブルマット Bodil BOWA 北欧 ヴィンテージ クロス 布製品 テーブルマット Bodil BOWA



北欧 ヴィンテージ クロス 布製品 テーブルマット Bodil BOWA 北欧 ヴィンテージ クロス 布製品 テーブルマット Bodil BOWA

スウェーデンのアンティークショップで購入したBodilWallman(BOWA)デザインのヴィンテージクロスです。女の子とあひる、そして北欧の春夏に咲く花々をモチーフにした可愛らしいデザインです。ボーディルウォールマンは1960〜1980年代に活躍した、スウェーデンのテキスタイルデザイナーです。レトロで可愛らしい柄は国内外に人気が高いです。□生産国 スウェーデン□デザイン BodilWallmanボーディルウォールマン□サイズ 52cm/23cmスウェーデンで購入時に状態の良い物を選んでいるのですが、新品ではありません。ヴィンテージ品の味わいとしてお楽しみ頂けたら、と思います。======================スウェーデン北欧ヴィンテージビンテージアンティーク壁掛け刺繍雑貨タペストリーlisalarsonリサラーソンminaperhonenミナペルホネンなどお好きなかたに