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商品詳細
スウェーデンのアンティークショップで購入したBodilWallman(BOWA)デザインのヴィンテージクロスです。女の子とあひる、そして北欧の春夏に咲く花々をモチーフにした可愛らしいデザインです。ボーディルウォールマンは1960〜1980年代に活躍した、スウェーデンのテキスタイルデザイナーです。レトロで可愛らしい柄は国内外に人気が高いです。□生産国 スウェーデン□デザイン BodilWallmanボーディルウォールマン□サイズ 52cm/23cmスウェーデンで購入時に状態の良い物を選んでいるのですが、新品ではありません。ヴィンテージ品の味わいとしてお楽しみ頂けたら、と思います。======================スウェーデン北欧ヴィンテージビンテージアンティーク壁掛け刺繍雑貨タペストリーlisalarsonリサラーソンminaperhonenミナペルホネンなどお好きなかたに
http://narcologia.ru/goods/perpetual68046.html
http://narcologia.ru/goods/appendectomy378853.html
http://narcologia.ru/goods/contemplate103377.html
北欧 ヴィンテージ クロス 布製品 テーブルマット Bodil BOWA
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北欧 ヴィンテージ クロス 布製品 テーブルマット Bodil BOWA
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