川村壱馬 アクリルスタンド

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商品詳細
BOTのアクリルスタンドです。1度人の手に渡ったものですので、神経質な方はご遠慮ください。初期等の傷等の責任は負えませんのでご了承ください。その他細かい文言は、プロフィールの方に書いてありますので、必ず目を通していただけるようお願いいたします。人気グループ...THERAMPAGEfromEXILETRIBE
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