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- 【美品】カンパニー マトリョーシカ ツリーオブシーズンズ
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商品詳細
【美品】北欧フィンランドCOMPANYTreeofSeasons素材、材質:リンデン、漆(塗料)サイズ:約19cm、15.2cm、11cm、7.6cm、5.3cmデザイナーユニット「COMPANY」が手掛けるツリーのマトリョーシカです。5ピースでのセットになります。飾っていた品物になりますが目立つ傷や割れ等はありませんが、中古品としてのご理解をお願いします。■バラ売り不可■専用ケースに入れて緩衝材に包んでダンボール発送します。
http://narcologia.ru/goods/cotton46861.html
http://narcologia.ru/goods/peroration665315.html
http://narcologia.ru/goods/stage465597.html
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