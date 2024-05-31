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【美品】カンパニー マトリョーシカ ツリーオブシーズンズ
商品番号 U18390598436
商品名

【美品】カンパニー マトリョーシカ ツリーオブシーズンズ
ブランド名 イデー
特別価格 税込 9,116 円
在庫状況 あり

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商品詳細

【美品】北欧フィンランドCOMPANYTreeofSeasons素材、材質:リンデン、漆(塗料)サイズ:約19cm、15.2cm、11cm、7.6cm、5.3cmデザイナーユニット「COMPANY」が手掛けるツリーのマトリョーシカです。5ピースでのセットになります。飾っていた品物になりますが目立つ傷や割れ等はありませんが、中古品としてのご理解をお願いします。■バラ売り不可■専用ケースに入れて緩衝材に包んでダンボール発送します。
http://narcologia.ru/goods/cotton46861.html
http://narcologia.ru/goods/peroration665315.html
http://narcologia.ru/goods/stage465597.html

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