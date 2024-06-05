昭和レトロ　希少　特大　ホーローバット　63.5×53.5×5.5

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珍しい大きなホーローのバットです。お色はブルー1枚です。古いものなので傷、汚れ、錆び、歪み、凹凸(底にもあります)などがあります。ご理解ある方のご購入お願い致します。サイズブルー 63.5×53.5×5.5多少の誤差はご了承下さい。