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昭和レトロ　希少　特大　ホーローバット　63.5×53.5×5.5
商品番号 Y50327543863
商品名

昭和レトロ　希少　特大　ホーローバット　63.5×53.5×5.5
ブランド名 Ysmall
特別価格 税込 1,440 円
在庫状況 あり

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商品詳細

珍しい大きなホーローのバットです。お色はブルー1枚です。古いものなので傷、汚れ、錆び、歪み、凹凸(底にもあります)などがあります。ご理解ある方のご購入お願い致します。サイズブルー　63.5×53.5×5.5多少の誤差はご了承下さい。
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