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- 昭和レトロ 希少 特大 ホーローバット 63.5×53.5×5.5
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商品詳細
珍しい大きなホーローのバットです。お色はブルー1枚です。古いものなので傷、汚れ、錆び、歪み、凹凸(底にもあります)などがあります。ご理解ある方のご購入お願い致します。サイズブルー 63.5×53.5×5.5多少の誤差はご了承下さい。
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