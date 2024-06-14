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空き瓶 サントリーウイスキーオールド 4000ml ウイスキー特級
商品番号 Y84024467071
商品名

空き瓶 サントリーウイスキーオールド 4000ml ウイスキー特級
ブランド名 Ysmall
特別価格 税込 2,400 円
在庫状況 あり

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商品詳細

こちらは空き瓶サントリーウイスキーオールド4000mlウイスキー特級です。状態は良好ですがやや傷がある箇所はあります。中々古いものではあるのでご理解の上落札よろしくお願いします。年代に関してはわかりかねますがおそらく1970年代終盤から1989年3月までのボトルとなっています。サイズ(約)高さ:31.5cm
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