有田焼　しん窯　青花　異人さん ティーポット

お値下げしました。カラー···ホワイト種類···急須素材···陶磁器有田焼 しん窯 青花 異人さんティーポット コーヒーポットポット幅21cm×奥行14.5cm×高さ12cm 容量550cc大きめで、ふたのつまみに舟が描かれていて可愛いです。整理のため出品します。きれいな状態でキズ欠けなどありませんが保管品ですのでご理解のある方、どうぞよろしくお願いいたします。カラー···ホワイトグラス/カップ/酒器···コーヒーポット/ティーポット、急須素材···陶磁器(セラミック)小売価格 12,100円



間取異人輪花ポット しん窯 青花



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