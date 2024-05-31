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【新品未使用】ドトール×sousou カップ\u0026ソーサー 2個セット
商品番号 D72603996783
商品名

【新品未使用】ドトール×sousou カップ\u0026ソーサー 2個セット
ブランド名 ソウソウ
特別価格 税込 1,850 円
在庫状況 あり

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商品詳細

2023年ドトールDOUTOR×SOU・SOUオリジナルカップ＆ソーサー2個セット写真撮影・梱包のために一度箱を開けましたが、商品自体は新品未使用です。また、箱は購入時からすでに少しの凹みと色褪せがありました。中身には影響はありませんが気になる方はご遠慮ください。発送時にはカップとソーサーは別々に緩衝材で包み、箱自体も緩衝材で包む等、割れないように出来るだけ配慮いたします。また、発送にはメルカリ便を使用いたします。返品・交換・クレームはご遠慮ください。ホームページより商品の詳細を以下に記載いたします。DOUTORxSOU・SOUオリジナルカップ＆ソーサー美濃焼のコーヒーカップとソーサーです。毎日のコーヒータイムを華やかに彩ります。カップ容量：約165mlソーサーサイズ：直径約155mm材質：磁器カラー···ホワイトグラス/カップ/酒器···ペア(2つ)、コーヒーカップ＆ソーサー
http://narcologia.ru/goods/recycling463714.html
http://narcologia.ru/goods/sepulchral330432.html
http://narcologia.ru/goods/rebellion480078.html
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