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- 【新品未使用】ドトール×sousou カップ\u0026ソーサー 2個セット
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商品詳細
2023年ドトールDOUTOR×SOU・SOUオリジナルカップ＆ソーサー2個セット写真撮影・梱包のために一度箱を開けましたが、商品自体は新品未使用です。また、箱は購入時からすでに少しの凹みと色褪せがありました。中身には影響はありませんが気になる方はご遠慮ください。発送時にはカップとソーサーは別々に緩衝材で包み、箱自体も緩衝材で包む等、割れないように出来るだけ配慮いたします。また、発送にはメルカリ便を使用いたします。返品・交換・クレームはご遠慮ください。ホームページより商品の詳細を以下に記載いたします。DOUTORxSOU・SOUオリジナルカップ＆ソーサー美濃焼のコーヒーカップとソーサーです。毎日のコーヒータイムを華やかに彩ります。カップ容量：約165mlソーサーサイズ：直径約155mm材質：磁器カラー···ホワイトグラス/カップ/酒器···ペア(2つ)、コーヒーカップ＆ソーサー
http://narcologia.ru/goods/recycling463714.html
http://narcologia.ru/goods/sepulchral330432.html
http://narcologia.ru/goods/rebellion480078.html
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ドトール sou sou カップ&ソーサー 2セット ペア
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2023 ドトール 初荷 sou sou コーヒーカップ＆ソーサー | フリマアプリ ラクマ
2023 ドトール 初荷 sou sou コーヒーカップ＆ソーサー
ニュースリリース｜株式会社ドトールコーヒー
SOU・SOU のテキスタイルデザインをドトール・カラーにアレンジした ...
SOU・SOU
SOU・SOU
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