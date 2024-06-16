ソファカバー　人間柄　テーブルクロス　キースヘリング風　ラグ　ブランケット

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どんなタイプのお部屋にも似合うカバーです☆四季も通用でき、予防、キズ防止などの機能あり、ソファーをしっかりと守ります！ベッドやソファにかけたり、間仕切りカーテンやテーブルクロスにしたり。インテリアのアクセントとして使える、その名の通りマルチな布で1枚持っていればお部屋で大活躍です\\★/*・.・*・.・*・.・*・.・*・.・*１枚持っているだけでマルチに使える。アイデア次第でいろいろなアレンジが可能♪#シャルムマルチカバー*・.・*・.・*・.・*・.・*・.・*色々の糸を使いカラフルで発色も良く、立体的な柄になり、肉厚で肌触りが良いです♪▶▶素材‥ コットン ×ポリエステル ▶▶サイズ‥ 180cm×260cm※実物写真以外の画像は使用例で、別柄や別サイズの場合があります。上記記載のサイズご確認の上、ご購入ください。表、裏がありますが、裏もまた違った表情で雰囲気が変わるので、リバーシブルで楽しめます◎タペストリーのように壁に飾ったり、椅子やソファにざっくりかけたり、ラグのように敷いて使ったり、ブランケットにしたり。ピクニックマットやテーブルクロスにも、アウトドアでも大活躍しますのでおすすめです！ バサッと上にかけるだけで、急な来客時に生活感を隠したいときや、ベッド全体にざっくりかけるのも◎、ホテルのベッドのように綺麗に足元に敷くのも、よりお部屋の雰囲気がアップし、おしゃれな印象になります！ソファーの雰囲気を手軽に変えられるだけではなく、汚れてしまった時もすぐに洗濯できお手入れしやすいです。ソファーの印象で、その部屋の雰囲気が全然変わります◎軽やかなフリンジもポイント♪ペットとお住まいの方には、ソファカバーを丸洗いできる為、特におすすめです☆●本製品は生産過程におきまして、生地を織る際の糸の継ぎ目や多少のほつれが生じることがありまが、品質上は問題ありません。また、生地の織りに他繊維が混紡している場合もございます。●ご自宅で洗濯できます！ネットに入れて弱水流で洗ってください。 #シャルムセレクトショップ